Мастер-класс от чемпиона Италии: Интер разгромил Динамо – видео

Динамо провело контрольный спарринг с Интером. Киевляне были разгромлены соперником из Серии А.

Интер – Динамо 3:0

Голы: Барелла, 13, Джеко. 34, Сенси, 60

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Динамовцы провели товарищескую игру против одного из ведущих клубов мира. Уже на 13-й минуте поединка счет на табло был изменен. Барелла откликнулся на элегантную передачу пяткой и размочил нули – 1:0.

Еще до перерыва "нерадзурри" удвоили преимущество. Интер вышел в стремительную контратаку, которую завершил Джеко. Эдин обыграл голкипера киевлян и забил уже в пустые ворота.

После отдыха итальянский клуб забил третий гол во встрече. Сенси пробил из-под футболистов Динамо, которые перекрыли обзор удара вратарю – 3:0.

Интер разгромил Динамо в товарищеском матче.

Свою следующую игру динамовцы проведут 18 августа против Ингульца. Интер 21 августа сыграет против Дженоа.

Интер – Динамо видеообзор матча