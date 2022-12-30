Удар в затылок сзади: 11 баскетболистов получили дисквалификации за массовую потасовку в матче НБА

Матч НБА между Детройтом и Орландо отличился массовой потасовкой игроков. Еще во время матча трое из них были удалены. А уже после игры сразу 11 баскетболистов получили дисквалификации и штрафы.

Драка между баскетболистами произошла во втором периоде незадолго до перерыва. Килиан Хейс из Детройта перехватил мяч и пытался по краю поля прорваться к кольцу соперников. Но Моритц Вагнер толкнул его так, что баскетболист просто вылетел на скамью для запасных.

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Это не очень понравилось игрокам Детройта, возле которых это произошло. Так что за своего партнера сразу вступился Хамид Диалло, который стал толкать Вагнера. А после этого поднялся и сам Хейс, нанесший удар кулаком в затылок Вагнеру, от чего тот упал.

Туда же сразу направились и остальные игроки обеих команд, и началась толкотня.

Видео драки в матче между Детройтом и Орландо

Еще во время матча Морица Вагнера удалили за его фол, а Киллиана Хейса и Хамиду Диалло – за их действия во время потасовки.

Уже после этого дисциплинарный комитет НБА решил наказать принявших участие в драке игроков. Больше всего досталось Хейсу, получившему три матча дисквалификации. Моритц Вагнер дисквалифицирован на два матча. Один матч дисквалификации получил и Хамид Диалло.

А еще восемь игроков Орландо тоже получили по одному матчу дисквалификации. Все потому, что они покинули скамью для запасных, когда и началась потасовка.