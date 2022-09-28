Россияне устроили массовую драку и угрожали смертью украинцам на хоккейном матче в Стамбуле

Легионеры Буз Адам из россии показали всю свою натуру в игре против Барселоны, которую представляют украинцы. Из-за поведения рашистов возникла массовая стычка.

Российский спорт постепенно отмежевывается от цивилизованного мира. Российские команды и сборные дисквалифицируют и не допускают к престижным соревнованиям мира.

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Но на игроков это правило не действует, россияне могут переходить в иностранные клубы и играть там как будто они не причастны к войне. При этом многие они умалчивают эту тему и никак не осуждают кровавую политику путина.

Дикая история на днях произошла в Стамбуле во время хоккейного матча Континентального кубка между Буз Адам и испанской Барселоной. Поединок завершился со счетом 9:4 в пользу хозяев, однако запомнился гнусным поведением российских хоккеистов.

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За Буз Адам играет 12 представителей России, тогда как в Барселоне выступают украинцы Артем Пономаренко и Станислав Дидковский. А отец последнего (Даниил) еще и тренер каталонцев.

Сначала россияне нагнетили атмосферу в начале третьего периода, спровоцировав первую потасовку. А затем легионеры из страны-террориста начали грубить и угрожать семьям украинских игроков, при этом не фильтруя матов.

Первая серьезная стычка случилась, когда российский хоккеист Алексей Кайгородов сзади в спину грубо атаковал игрока Барсы и получил удаление до конца матча. Я выпрыгнул на лед к пострадавшему и при случае выразил свое возмущение обидчику. А в ответ услышал поток ненормативной лексики и угрозы для жизни моей семьи. Особенно болтливыми мне запомнились Пискунов и Кайгородов. Что тут добавить: у них не один пути "отбит". Весь такой народ,

– заявил Данило Дидковский.

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На последней минуте встречи, когда страсти уже добились пика, Артем Пономаренко решил проучить решимости в массовой драке "4 на 5". Легионер Барселоны тоже в деталях рассказал о позорном поведении россиян.

Своими ушами услышал прямой текст матов и угроз от российского хоккеиста в адрес Дидковского-старшего в стиле: "Я тебя и твою семью убью". А когда один из россиян забил гол в наши ворота, то подъехал к скамье запасных Барсы и попытался унизить: "Эй, сосунки из Украины, вам так и надо". Меня это сильно разозлило, нужно было ответить за себя, поэтому в конце я вызвался на лед и попросил партнеров поддержать меня постоять за Украину против российской орды. Вышла вьюга "стенка на стенку", но три раза мне хорошо удалось попасть в цель. Губы у игрока турецкой команды точно разбиты,

– отметил Артем.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги (Буз Адам досрочно выиграл группу), этот матч получился действительно грязным. Главный судья встречи выписал суммарно 124 минуты штрафа, 91 из которых – хоккеистам Буз Адама.