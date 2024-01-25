В результате обстрела Харькова погибли жена и 8-летняя дочь регбиста Владимира Машкина

Россия с начала полномасштабного вторжения не только пытается оккупировать украинские населенные пункты, но и постоянно терроризирует население в тылу. Одним из самых многострадальных городов бесспорно является Харьков, который находится в непосредственной близости к границе со страной-агрессором.

Один из самых массированных обстрелов города-героя произошел 23 января. В результате него погибли 10 человек и еще более 70 пострадавших.

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Ужасная трагедия в семье спортсмена

Стало известно, что среди погибших, к сожалению, есть и потери и для спортивного сообщества. В результате прямого попадания ракеты в дом погибла жена и 8-летняя дочь украинского регбиста Владимира Машкина.

Взрыв полностью разрушил квартиру, поэтому шансов на спасение у них не было. О трагическом известии спортсмен узнал, находясь на фронте.

Машкин защищает нашу страну с начала полномасштабного вторжения, когда пошел служить добровольцем в ряды ВСУ.

Что известно о Владимире Машкине