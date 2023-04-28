Во время Кубка Украины в Умани: как спорт реагирует на террористический обстрел оккупантов

Ночью 28 апреля российские террористы в очередной раз массово обстреляли украинские города и унесли жизни не одного мирного жителя Украины. Жертвами оккупантов едва не стали украинские гребцы.

Россияне нанесли ракетный удар по Умани и Днепру, также было громко в столице Украины. Оккупанты выпустили по Украине 23 крылатых ракеты, силами ПВО было сбито 21 из них. Россия полностью разрушила целый подъезд в многоэтажке в Умани, где погибли уже по меньшей мере 10 человек, еще девять доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Поисковые работы продолжаются.

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"Куда же вы смотрите, народы?! Сегодня мы, а завтра – вы"

Отмечается, что в этом разрушенном подъезде проживало 109 человек. Поэтому под завалами могут до сих пор находиться люди.

В Днепре же вражеский снаряд унес жизни 2-летней девочки и 31-летней женщины.

Отметим, что ракетный удар был совершен как раз в дни, когда в Умани проходит Кубок страны по гребле (24 – 28 апреля). Впервые такое большое мероприятие проходит в Черкасской области.

Как раз 28 апреля в Умани состоятся финальные заезды, где должен был участвовать и двукратный олимпийский призер на каноэ Людмила Лузан. Снаряд, попавший в 300 метрах от гостиницы, где проживает ее команда, оказал негативное влияние на психологическое состояние титулованной спортсменки. Поэтому Лузан отказалась выходить на старт в последний день соревнований в Умани, у Людмилы произошел нервный срыв.

Сайт 24 Канала собрал подборку реакции украинских спортсменов на очередной террористический удар по их родной стране.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не смог пройти в стороне горя его земляков, которые в ночь на 28 апреля нанесли россияне.



Реакция Андрея Лунина / Скриншот из инстаграма голкипера

Также одним из первых в футбольном украинском мире отреагировал голкипер Шахтера Андрей Пятов. Опытный вратарь отметил количество погибших в результате удара по многоэтажке в Умани.

10 погибших после ночных обстрелов. Среди них ребенок… И такое происходит каждый день в разных городах и регионах,

– написал Пятов.



Реакция Андрея Пятова / Скриншот из инстаграма вратаря Шахтера

Влада Зинченко (Седан), жена левого защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко, представила публикацию Владимира Зеленского о ночном ударе по Украине.



Реакция Влады Зинченко / Скриншот из инстаграма жены Александра Зинченко

Вице-чемпионка Европы по футзалу в составе женской сборной Украины Ирина Дубицкая тоже отреагировала на ночные обстрелы ее родной страны.

Отчаяние – это нормальная эмоция, но она полезна для нашего врага. Я выбираю злобу. Злоба, которую можно конвертировать в реальные действия с мотивацией. Быстрее преодолеть нашего врага,

– отметила футзалистка, добавив ссылку на "банку" для сбора средств.



Ирина Дубицкая отреагировала на ракетный удар / Скриншот из инстаграма футзалистки

14-кратная чемпионка мира по тайскому боксу Елена Овчинникова отреагировала на массированный обстрел Украины. Ночью 28 апреля враг нанес удар по ее родному Днепру.



Реакция Елены Овчинниковой / Скриншот из инстаграма спортсменки

Украинские теннисисты Леся Цуренко и Сергей Стаховский, который уже закончил свою карьеру и защищает страну в рядах ВСУ, тоже оставили свои реакции на террористические действия захватчиков.

Россияне – изверги,

– написала Цуренко.



Реакция Леси Цуренко / Скриншот с инстаграма теннисистки

Террористическая Россия атаковала Умань… 10 погибших,

– подписал Стаховский.



Реакция Сергея Стаховского / Скриншот из инстаграма бывшего теннисиста

Украинские легкоатлеты Марина Бех-Романчук, которая только на несколько дней вырвалась в родной Хмельницкий, Екатерина Карпюк (Климюк) и Артур Фельфнер отреагировали на ужасный удар по украинским городам.

Также многие спортсмены начали цитировать фразу гениальной поэтессы Лины Костенко: "Куда же вы смотрите, народы?! Сегодня мы, а завтра – вы".

Эти пророческие слова украинской писательницы намекают русскому народу, что сегодня война в Украине, а завтра может добраться до Москвы и других русских городов.



Реакция Марины Бех-Романчук / Скриншот из инстаграма легкоатлетки



Реакция Екатерины Карпюк / Скриншот из инстаграма легкоатлетки



Реакция Артура Фельфнера / Скриншот из инстаграма легкоатлета