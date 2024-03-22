Россияне в Николаеве убили маму известной украинской спортсменки, которая квалифицируется на Олимпиаду

Во время ракетной атаки на Николаев погибла Елена Сиванич, которая является мамой Светланы Мальковой. Последняя в эти дни в Германии проходит отбор на Олимпийские игры-2024.

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли массовые ракетные удары по всей территории Украины. Оккупанты нанесли разрушения объектам критической инфраструктуры, а также гражданскому населению.

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Убили мать спортсменки

Среди пострадавших городов был и Николаев, который начали обстреливать еще с вечера 21 марта. Одна из ракет прилетела на промышленное предприятие, в результате чего шесть человек были ранены, один погиб.

Жертвой российской атаки стала 55-летняя Елена Сиванич, которая была матерью украинской спортсменки Светланы Мальковой. Убийство произошло в то время, когда девушка находилась в немецком Котбусе в составе сборной Украины по прыжкам на батуте.

Именно там сегодня, 22 марта, должен начаться Кубок мира, это соревнование является лицензионным для участия на Олимпийских играх-2024. О смерти мамы сообщила сестра Светланы Елена в соцсетях.

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Чем известна Светлана Малькова

Отмечается, что первое знакомство Мальковой с прыжками на батуте началось именно в спорткомплексе этого предприятия в Николаеве. Там проходили ее первые тренировки на пути к большому спорту.

Поэтому пока МОК думает над тем, каких россиян можно допускать на соревнования, эта страна продолжает наносить вред Украине и нашему спорту. Сама Светлана является чемпионкой Всемирных игр-2017, серебряным призером Европейских игр-2019, а также бронзовым призером чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.