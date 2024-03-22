Вночі проти 22 березня російські терористи завдали масових ракетних ударів по всій території України. Окупанти завдали руйнувань об'єктам критичної інфраструктури, а також цивільному населенню.

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Вбили матір спортсменки

Серед постраждалих міст був і Миколаїв, який почали обстрілювати ще з вечора 21 березня. Одна з ракет прилетіла на промислове підприємство, в результаті чого шестеро осіб було поранено, одна загинула.

Жертвою російської атаки стала 55-річна Олена Сиванич, яка була матір'ю української спортсменки Світлани Малькової. Вбивство відбулось у той час, коли дівчина знаходилась у німецькому Котбусі в складі збірної України зі стрибків на батуті.

Саме там сьогодні, 22 березня, має розпочатися Кубок світу, це змагання є ліцензійним для участі на Олімпійських іграх-2024. Про смерть мами повідомила сестра Світлани Олена в соцмережах.

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Чим відома Світлана Малькова

Зазначається, що перше знайомство Малькової зі стрибками на батуті почалося саме у спорткомплексі цього підприємства у Миколаєві. Там проходили її перші тренування на шляху до великого спорту.

Тож поки МОК думає над тим, яких росіян можна допускати на змагання, ця країна продовжує завдавати шкоди Україні та нашому спорту. Сама Світлана є чемпіонкою Всесвітніх ігор-2017, срібною призеркою Європейських ігор-2019, а також бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.