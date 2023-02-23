Илон Маск обвинил госсекретаря США в войне в Украине: реакция от звездного бойца ВСУ

Основатель SpaceX и Tesla еще раз не готов признавать вины России в нападении на Украину. Бывший теннисист Александр Долгополов высмеял очередное заявление бизнесмена.

Илон Маск против Виктории Нуланд

Известный бизнесмен и разработчик Илон Маск продолжает хайпировать по теме войны в Украине. Началось в октябре прошлого года, когда основатель Tesla и SpaceX предложил нашему государству согласиться на аннексию Крыма.

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Теперь же Маск переключился на внутренних врагов. В одном из последних своих твитов бизнесмен обвинил госсекретаря США Викторию Нуланд в разжигании войны в Украине.

Никто больше не разжигает войну, чем Нуланд,

– написал Маск в твиттере.

"Конечно, это не вина России", – троллинг от Долгополова.

Этот пост вызвал удивление бывшей первой ракетки Украины Александра Долгополова. который уже почти год служит в рядах ВСУ. Экстеннист с иронией ответил Маску.

Не поймите неправильно, люди, это не вина России. Это Нуланд насилует, ворует детей, убивает мирных жителей, пытается оставить всю страну без электричества зимой и т.д. После этого Илон будет рассказывать астронавтам о медиа и пропаганде,

– отметил Долгополов.

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Зашквары Илона Маска

К слову, в январе Илон Маск раскритиковал власти США за поддержку плана освобождения Крыма военным путем. Бизнесмен считает, что это может привести к Третьей мировой войне и ядерным ударам.

Эту фобию Маск повторял неоднократно. Этим также предопределены заявления президентки SpaceX об ограничении использования Starlink на территории Украины. В компании заявили, что ВСУ использует эту сеть для военных целей, являющихся нарушением договора, по их мнению.