Гениальная тактика: Свитолина выбила из Уимблдона экс-первую ракетку мира парного разряда

В четверг, 6 июля, Элина Свитолина провела свой матч второго круга Уимблдона-2023. Соперницей украинки была неудобная бельгийка Элизе Мертенс.

Элизе Мертенс – Элина Свитолина 1:2 (1:6, 6:1, 1:6)

Теннисистки провели на корте не так уж много времени – 1 час 22 минуты. Интересно, что все три сета были закончены с одинаковым счетом 1:6. К счастью, дважды это было в пользу Элины Свитолиной, сообщает 24 Канал.

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В стартовом сете украинка не отдала Мертенсу ни одной подачи. Вместо этого взяла два гейма на мяче соперницы, доведя победу до разгромного 1:6.

Во втором сете уже шло по схожему сценарию, но на этот раз уже под диктовку Элизе. Бельгийка взяла пять геймов подряд, отдав украинской теннисистке всего шестой гейм – 6:1.

Судьба победительницы определялась в третьем сете. Свитолиной нужно было сконцентрироваться на том, что она и сделала. На старте партии украинка легко повела со счета 0:3. Далее Элина позволила снова почувствовать вкус победы соперницы, но на этот раз только в одном гейме. Дальше все гейма были за украинкой. В итоге – 1:6, традиционный любимый счет в этом матче от теннисисток.

Элина Свитолина выбила из Уимблдона 28-ю ракетку мира и выходит в третий круг лондонских соревнований. В 1/16 финала бывшая первая ракетка Украины сыграет против американки Софии Кенин. Ориентировочное начало матча 8 июля в 13:00, но из-за частых дождей в Лондоне, эта встреча может быть смещена по времени.

Кенин во втором круге обыграла китаянку Синь Ю Ван – 4:6, 3:6.

Ранее Свитолина и Кенин встречались между собой пять раз. В последний раз это было в 2019 году на Итоговом турнире WTA, когда Элина в двух сетах одолела американскую теннисистку 5:7, 6:7. В целом счет в очных противостояниях девушек составляет 3:2 в пользу украинки.