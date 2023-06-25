Со второй ракеткой мира: Костюк впервые выиграла травяной турнир WTA – триумфальное видео

Марта Костюк смогла добиться тотального триумфа на турнире в Англии. Украинская теннисистка наступила в паре со второй ракеткой мира.

Сторм Гантер / Алиша Паркс (Австралия / США, 3) - Марта Костюк / Барбора Крейчикова (Украина / Чехия, 2) - 0:2 (2:6, 6:7)

Марта Костюк и Барбора Крейчикова выиграли титул травяного турнира WTA 250. Парный трофей стал парным в карьере украинки, пишет 24 Канал.

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Пройдя долгий путь

Партнершей Марты Костюк на соревнованиях в Бирмингеме (Англия) впервые стала вторая ракетка парного мирового рейтинга Барбора Крейчикова. Два стартовых матча на турнире украинка и чешка выиграли по итогу трех сетов, в 1/8 финале девушкам удалось отыграть отставание в один сет у грузинки Оксаны Калашниковой и белоруски Ирины Шиманович, после них Костюк и Крейчикова оказались сильнее Фрей Кристи и Али Коллинз. из Великобритании.

Украинка и чешка не хотели останавливать свое победное шествие, поэтому в шаге от финального поединка они сдали хорватско-польский тандем, который формировали Бернарда Пера и Магда Линетт. А вот в матче за золотые награды Костюк и Крейчиковой удалось покорить обидчицы первой сеяной украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко, а именно Сторм Гантер и Алишу Паркс, которые являются представительницами Австралии и США соответственно.

В решающем матче с двумя брейками украино-чешский дуэт выиграл первый сет за 27 минут (6:2). На протяжении основной части второй партии соперницы обменялись двумя брейками. При счете 6:5 Гантер и Паркс вышли на сетбол, но Костюк и Крейчикова сравняли счет, а впоследствии и себе оформили брейк. По всем канонам интриги судьбу титула должен решать именно тайбрейк, где украинка с чешкой вышли на четыре матчбола при счете (6:2), а Гантер и Паркс отыграли все. До конца тайбрейка Марти с Барборой пришлось отыгрывать сетбол соперниц при счете 6:7. Серия из трех подряд выигранных розыгрышей наконец поставила точку в поединке, а именно 2:0 по сетам в пользу Костюк и Крейчиковой.

Костюк и Крейчикова / инстаграмм украинки

Видео финала: