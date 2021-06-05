Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в четвертый раунд турнира Большого Шлема

Марта Костюк 5 июня сыграла матч 1/16 финала Ролан Гаррос-2021. Соперницей Марты была россиянка Варвара Грачева. Талантливая украинская теннисистка разгромила соперницу со счетом 6:1, 6:2.

Марта Костюк – Варвара Грачева 2:0 (6:1, 6:2)

До этого поединка спортсменки дважды встречались на корте и имели по одной победе в своем активе.

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Для того, чтобы разобраться с соперницей на этот раз Марте Костюк хватило одного часа. Украинка забрала семь геймов подряд в первом сете и превратила 1:1 в 6:1.

Во второй партии она быстро повела 2:0 и позволила взять Грачевой два гейма на своей подаче. Однако это не спасло россиянку от разгромного поражения – Марта Костюк уверенно выиграла сет – 6:2.

Следовательно, поединок завершился с итоговым счетом 6:1, 6:2 в пользу талантливой украинской теннисистки. Благодаря этой победе она вышла в 1/8 финала Роланд Гаррос, где встретится с победительницей пары Свьонтек – Контавейт.

Марта Костюк впервые в своей карьере сыграет на четвертом этапе турнира Большого Шлема.

Она осталась единственной спортсменкой, которая представляет Украину на Роланд Гаррос. К слову, шестая ракетка мира Элина Свитолина ранее проиграла чешке Барборе Крейчиковив и покинула турнир.