Украинка Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Талантливая украинская теннисистка Марта Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка вплотную приблизились к топ-60 рейтинга.

Прогресс Костюк

В понедельник, 14 июня, опубликован новый рейтинг WTA. Марта Костюк обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 65 место.

К слову Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021 и установил уникальный рекорд

На Ролан Гаррос-2021 украинка неожиданно дошла до 1/8 финала. Это лучший результат среди наших теннисисток на турнире в 2021 году.

Вместе с тем, никаких перестановок в топ-10 не произошло. Украинка Элина Свитолина сохранила 6 место.

Что интересно, отстраненная из-за допинга Даяна Ястремская добавила одну позицию. Теперь она на 37 месте. Также следует отметить прогресс Ангелины Калининой, которая добавила 19 ступеней – 120 место.



Украинки в рейтинге WTA / Скриншот