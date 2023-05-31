Марта Костюк рассказала, почему продолжает играть матчи против россиянок и белорусок

В Украине министерство молодежи и спорта решило запретить спортсменам соревноваться на турнирах против представителей России и Белоруссии. Однако теннисисты и теннисистки продолжают не только играть на турнирах, где представлены представители стран-агрессоров, но и играют матчи против них.

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила свою позицию о том, почему продолжает выступать на турнирах против россиянок и белорусок. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Марта Костюк отметила, что даже после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российских и белорусских теннисисток никто не отстранил от международных соревнований. Не получили украинские теннисистки соответствующей поддержки от министерства спорта.

"У нас российские и белорусские спортсмены с самого начала вторжения продолжают выступать. И мы с первого дня войны сражаемся против наших крупных организаций, чтобы их отстранить. Но только когда поднялась тема Олимпиады, резко нашему министерству стало непонятно, почему так случается", – рассказала Марта Костюк.

По ее словам, украинские теннисисты и теннисистки уже давно были в ситуации, когда им приходилось играть матчи против представителей стран-агрессоров. И не могли ничего противодействовать, не получив никакой поддержки.

"Мы в этой ситуации очень давно, и мы в какой-то момент были брошены. И мы сами с тем боролись", – призналась теннисистка.

Следует напомнить, что WTA и ATP решили не отстранять россиян и белорусов от международных теннисных турниров. А в 2022 году даже наказали организаторов Уимблдона за то, что они не допустили в турнир представителей стран-агрессоров. Именно поэтому теннисисткам не начисляли очки за участие в турнире, а организаторы были оштрафованы.

При этом министерство молодежи и спорта, которое своим приказом запретило украинским спортсменам участвовать в турнирах, где присутствуют россияне или белорусы, ничего не может сделать с теннисистами. Ведь выступают не как представители сборной Украины, а как отдельные спортсмены.

Только в 2023 году Костюк трижды играла против представительниц России или Беларуси. Последний матч закончился скандалом. Ведь после начала полномасштабного вторжения Костюк не жмет руки представительницам стран-агрессоров. Однако на Ролан Гаррос зрители на трибунах встретили такой поступок украинки унизительным свистом после игры против белоруски Арины Сабаленко.