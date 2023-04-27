Неожиданное поражение: Костюк уступила в первом матче турнира WTA 1000 в Испании – видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк проиграла сопернице из Колумбии, не входящей в топ-100 теннисисток мира. Наша спортсменка продолжит выступления в парном разряде.

Марта Костюк (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Благодаря высокому рейтингу, Марта Костюк начала выступление на турнире серии WTA 1000 в Мадриде сразу со второго круга. Соперницей нашей теннисистки была Камила Осорио из Колумбии, пишет 24 Канал.

Читайте также Минмолодежьспорта объяснило, при каких условиях украинские спортсмены могут соревноваться против россиян

Украинка ни разу в своей карьере не преодолевала второй раунд в турнирах серии WTA 1000, а потому в Мадриде Марта имела отличный шанс установить личный рекорд. Ее соперница не принадлит к топ-звездам мирового тенниса и занимает 115-е место в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины достаточно уверенно начала матч, победив соперницу в первом сете. Однако колумбийская теннисистка смогла перехватить инициативу. Камила Осорио взяла две следующие партии, оставив Костюк за бортом турнира.

Обзор матча Костюк – Осоріо

Таким образом, третья из пяти украинок завершила выступления на соревнованиях в Испании. Ранее турнир в Мадриде покинули Элина Свитолина и Даяна Ястремская.