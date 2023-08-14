Полное фиаско Костюк: Марта без шансов уступила второй ракетке Италии на турнире в Цинциннати

Киевская теннисистка считалась фавориткой в дуэли против Паолини. Впрочем, соперница потратила всего час на то, чтобы пройти украинку.

Ясмине Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:2, 6:1)

В американском Цинциннати стартовал престижный женский теннисный турнир. На соревнования категории WTA1000 съехались 56 топовых спортсменок, среди которых было и трое украинок, пишет 24 канал.

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Первым свой путь на турнире начала Марта Костюк. Киевлянка получила непростую соперницу на старте – вторую ракетку Италии Ясмине Паолини. Девушка прошла квалификацию, но была андердогом в битве с Костюк.

К сожалению, Марта оказалась неготова к бою, который продлился всего час. Обменявшись в первом сете двумя выигранными геймами, Костюк отдала итальянке четыре розыгрыша подряд, два из них – на своей подаче.

Второй сет украинка начала с брейка, но этот гейм оказался единственным взятым в этом сете. Костюк выиграла шесть подряд геймов и уверенно прошла во второй круг.

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Там она сыграет с победительницей пары Кристина Букса – Белинда Бенчич. Теперь от Украины остались двое на турнире в Цинциннати. Элина Свитолина сойдется в первом круге с Каролин Возняцки из Дании, тогда как Ангелину Калинину ждет китаянка Линь Чжу.