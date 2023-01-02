Непростая победа Костюк: украинка пробилась в 1/8 турнира WTA в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы начала свое выступление в основной сетке Adelaide International. Соперницей нашей спортсменки была австралийка Джейми Форлис.

В Австралии стартовал престижный теннисный турнир Adelaide International. В первом раунде основной сетки Марта Костюк встречалась с Джейми Форлисом из Австралии.

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Костюк начала с победы

Поединок не стал легкой прогулкой для второй ракетки Украины. Хотя в первом сете Марта одержала уверенную победу 6:1.

Однако последующий ход матча показал, что недооценивать австралийку не стоит. В напряженной борьбе украинская теннисистка уступила вторую партию Форлис – 4:6.

В решающем сете Костюк вела 5:2, но проиграла два следующих гейма. Благодаря бойцовским качествам Марта сумела довести партию до победы – 6:4.

Таким образом, Костюк пробилась в 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде. В следующем раунде украинка встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и пятой сеяной Даниэль Коллинс (США).

WTA 500. Аделаида (Австралия). Первый раунд

Джейми Форлис (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 1:6, 6:3, 4:6

Турнир Adelaide International служит подготовкой к Australian Open, первым соревнованиям уровня Грендслем в 2023 году. Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является австралийка Эшли Барти.

Напомним, что две украинские теннисистки пробились в основную сетку турнира в Аделаиде. Свой поединок 1/16 финала Ангелина Калинина проведет 3 января против белоруски Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира занимает 26 строчку рейтинга WTA.