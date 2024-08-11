Неудачное выступление в Торонто: на каком месте в рейтинге окажется Костюк

В Канаде до 12 августа проходит хардовый теннисный турнир WTA 100. Участие в соревнованиях принимала украинская теннисистка Марта Костюк.

Первой ракетке Украины не удалось пробиться в четвертьфинал турнира Женской ассоциации тенниса в Торонто. Теннисистка проиграла в 1/8 финала американской спортсменке.

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Костюк опускается в рейтинге

Стало известно, что теннисистка Диана Шнайдер, которая выступает под "нейтральным" флагом, смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 100. Из-за этого Марта Костюк опустится в рейтинге и покинет топ-20.

В Торонто в 1/8 Марта проиграла американской теннисистке Эмми Наварро. Поэтому в начале новой недели Костюк окажется на 21-й строчке. Шнайдер обеспечила себе дебют в первой двадцатке.

Также на турнире в Канаде Марта Костюк в украинском дерби победила Элину Свитолину и подтвердила свой статус первой ракетки Украины.

На летних Олимпийских играх-2024 в Париже Костюк завершила соревнования в четвертьфинале турнира. Первая ракетка Украины уступила хорватской теннисистке Донне Векич.