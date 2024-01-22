Костюк назвала главную цель в карьере: сейчас украинку отделяет от нее 3 шага

Australian Open-2024 выходит на финишную прямую. Определились уже восьмерки сильнейших в одиночных разрядах, которые разыграют между собой чемпионский титул.

Невероятно успешно турнир проходит для украинских болельщиков тенниса. Уже переписан не один национальный рекорд для нашей страны и сразу две украинки продолжают бороться за престижный трофей.

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Амбициозная цель, которая уже видна на горизонте

Одной из них является Марта Костюк. Она уже успела переиграть двух "нейтральных" соперниц в течение соревнований и сейчас готовится к очень сложному матчу против четвертой ракетки мира и действующей победительницы US Open Коко Гофф.

Перед этим противостоянием украинка дала интервью каналу Eurosport, где, в частности, рассказала о цели, которую она ставит перед собой в Туре. С учетом успехов, которых она уже добилась в Мельбурне, Марта может ее реализовать уже на этой неделе.

Конечно, сейчас моя главная цель в карьере – выиграть турнир Grand Slam. Никто из украинских игроков в одиночном разряде этого еще не делал, так что это моя цель номер 1 и будет ею, пока я не добьюсь этого.

Думаю о том, чтобы стать первой в мире, мне сейчас еще рано говорить. У меня никогда даже и близко не было столько очков, сколько сейчас у Иги. Так что у меня впереди еще долгий путь, но думаю я иду в правильном направлении", – заявила Костюк.

Рекорды Украины, которые уже были переписаны на Australian Open-2024

Наибольшее количество участниц в основной сетке турнира – 7

Наибольшее количество участниц в третьем круге соревнований – 4

Наибольшее количество участниц в 1/8 финала – 3

Наибольшее количество участниц в четвертьфинале – 2.

. Четвертьфинальный матч Марта Костюк проведет 23 января. Начало поединка запланировано на 4:00.

Отметим, что еще ни одна украинка не пробивалась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в истории. Поэтому держим кулачки и ждем нового успеха отечественного тенниса.