Украинка Костюк одержала волевую победу в первом травяном матче сезона

В первом круге турнира в Бирмингеме (Великобритания) украинка Марта Костюк (WTA 65) выиграла у Мэдисон Бренгл (WTA 80). Счет встречи – 4:6, 7:5, 6:3.

Матч длился 148 минут, в течение которых Костюк подала четыре эйса и сделала пять двойных ошибок, тогда как у Бренгл их было четыре.

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Развитие матча

В первом сете теннисистки поочередно брали свои подачи, до счета 4:4 – Костюк позволила сопернице сделать брейк, после чего Бренгл вышла подавать на сет. Марта заработала брейкпоинт, но не реализовала его, а Мэдисон забрала победу в сете – 6:4.

На старте второй партии теннисистки поочередно проиграли три стартовых гейма: Бренгл повела с брейком, 3:1. Впрочем, Марта смогла выиграть следующие три гейма, после чего удержала несколько своих подач. Ключевой момент всего матча – подача Костюк при счете 5:5, Бренгл заработала брейкпоинт, который не смогла реализовать. Соответственно, Костюк защитила подачу, а затем под ноль сделала брейк и выиграла сет – 7:5.

В третьей партии для победы Костюк хватило одного брейка. Украинка добавила в темпе, Бренгл не цеплялась за подачи 18-летней Марты и в конце концов один брейк определил победительницу – 6:3.

Во втором круге Костюк сыграет с победительницей матча Дарьей Касаткиной (WTA 35) и Полоной Херцог (WTA 73).