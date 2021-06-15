Матч тривав 148 хвилин, протягом яких Костюк подала чотири ейси і зробила п'ять подвійних помилок, тоді як у Бренгл їх було чотири.

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Розвиток матчу

У першому сеті тенісистки почергово брали свої подачі, аж до рахунку 4:4 – Костюк дозволила суперниці зробити брейк, після чого Бренгл вийшла подавати на сет. Марта заробила брейкпоінт, але не реалізувала його, а Медісон забрала перемогу в сеті – 6:4.

На старті другої партії тенісистки почергово програли три стартові гейми: Бренгл повела з брейком, 3:1. Утім, Марта змогла виграти наступні три гейми, після чого втримала кілька своїх подач. Ключовий момент усього матчу – подача Костюк за рахунку 5:5, Бренгл заробила брейкпоінт, який не змогла реалізувати. Відповідно, Костюк захистила подачу, а тоді під нуль зробила брейк і виграла сет – 7:5.

У третій партії для перемоги Костюк вистачило єдиного брейку. Українка додала в темпі, Бренгл не чіплялася за подачі 18-річної Марти і зрештою один брейк вирішив переможницю – 6:3.

У другому колі Костюк зіграє з переможницею матчу Дарії Касаткіної (WTA 35) і Полони Херцог (WTA 73).