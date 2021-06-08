Костюк с боем проиграла чемпионке Швёнтек и вылетела из Ролан Гаррос

Марта Костюк 7 июня последним запуском сыграла в 1/8 финала Ролан Гаррос. 18-летняя украинская теннисистка не смогла устоять перед полячкой Игою Швёнтек.

Марта Костюк – Ига Швьонтек 0:2 (3:6, 4:6)

Уже в начале матча стало понятно, что теннисистки вышли на корт только ради победы. Качели продолжались первые семь геймов. Ключевым стал момент, когда Швёнтек отыграла два брейка и вышла вперед в счете 3:4.

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Своего польская спортсменка уже не отпустила. Ига воспользовалась проблемами Костюк, взяв три гейма подряд. Один из них был на подаче Марты – 3:6. Во второй партии Марта дала еще лучше бой победительницы турнира в 2020 году. Украинка первой взяла гейм, но Швёнтек показала, что не зря занимает 9 место в рейтинге WTA. Сет происходил по сценарию первой партии – 3:5 в пользу полячки.

18-летней теннисистке из Украины удалось отыграть один гейм, но для победы во второй партии этого было мало – 4:6. Костюк попыталась навязать собственную неуступчивую игру, но в этот вечер польский представитель была сильнее.

Марта последней среди украинок покинула Ролан Гаррос. Даже несмотря на вылет в 1/8 финала не следует преуменьшать заслуг Костюк в Париже. В свои 18 лет Марта смогла показать лучший результат, чем ее известная землячка Элина Свитолина.