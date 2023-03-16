Историческое "золото": украинка завоевала первую медаль на Кубке мира по артистическому плаванию
Источник:НОК Украины
В канадском городе Макрем стартовал первый розыгрыш Кубка мира по артистическому плаванию. В одиночной технической программе победу одержала украинская синхронистка Марта Федина.
Сборная Украины открыла международный сезон в артистическом плавании с золотой награды. Лидер "сине-желтых" Марта Федина победила в техническом соло и принесла первую награду в копилку сборной.
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Феерическое выступление украинки
За медали в одиночной технической программе соревновались 10 спортсменок. Марта Федина представила новую программу с проникновенной песней "Волшебная скрипка". Выступление нашей спортсменки судьи оценили в 245,2917 баллов. Она опередила опытную японку Юкико Инну на 2,5 пункта. "Бронза" досталась Одри Ламоте из Канады.
Результат технической программы среди женщин-одиночек
1. Марта Федина (Украина) – 245.2917 балла
2. Юкико Инуи (Япония) – +2.5 балла
3. Одри Ламоте (Канада) – +49.0 балла
Видео выступления Марты Фединой
Отметим, что в программе первого розыгрыша Кубка мира по артистическому плаванию запланировано четыре этапа.
- Напомним, что Марта Федина завоевала две бронзовые на огороды на Олимпийских играх в Токио.
- Сначала харьковчанка выиграла первую медаль в истории Украины в составе дуэта с Анастасией Савчук.
- Еще одну награду Олимпиады-2020 Федина завоевала в командном выступлении.
- Кроме того, 21-летняя спортсменка четырежды становилась чемпионкой Европы.