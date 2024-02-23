Шахтер вернулся на европейский уровень, – Пушич оценил выступления "горняков" в еврокубках

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Марсель - Шахтер. Французский клуб сделал все, чтобы лишить Украину последнего представителя в еврокубках.

Хотя Шахтер первым открыл счет на "Велодроме", но еще до перерыва пропустил гол от Пьер-Эмерика Обамеянга. В составе "горняков" пенальти реализовал Георгий Судаков. Первая часть матча закончилась ничьей 1:1.

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Пушич о поражении от Марселя

Во втором тайме французский клуб дожал дончан. На Исмаила Сарр вывел Марсель вперед 2:1 после провала центрбеков Шахтера Ярослава Ракицкого и Николая Матвиенко. А уже в конце поединка Жоффрей Кондогбиа поставил точку на шансах донецкого клуба 3:1.

К слову, первый матч между клубами закончился мировой 2:2. Поэтому дальше в Лиге Европы пошагал Марсель. Жан-Луи Гассет с победы дебютировал во главе "провансальцев". Шахтер вылетел из еврокубков и теперь сконцентрирует свое внимание на УПЛ и Кубке Украины.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных и вылет из еврокубков.

Начал свой комментарий Пушич с поздравлений сопернику, который, по его мнению, заслужил эту победу. В то же время коуч "горняков" заверил, что его команда хорошо начала поединок, чтобы положительный результат матча был за его ребятами. Но дальше допустили ошибки, которые стали ключевыми.

Пушич отметил, что на футбольном поле было много борьбы.

Поэтому футбол – игра, что зависит от ошибок. К сожалению, мы их допустили трижды, что слишком с таким соперником, на таком стадионе. В общем, думаю, Марсель заслужил эту победу. Это обидно для нас, потому что мы идеально начали эту игру, как я уже говорил, – невозможно лучше начать выездной матч с Марселем. Но это футбол: те, кто сделал меньше ошибок, наверняка, будут иметь лучший результат. И это то, что произошло,

– заявил Пушич.

О поздних заменах и целях после вылета из еврокубков

Наставник Шахтера объяснил, почему так поздно прибегнул к заменам. Коуч донецкого клуба рассказал, что хотел выпустить свежих игроков, чтобы изменить ход поединка, но вскоре получили еще и третий гол из-за индивидуальной ошибки.

"Мистер" добавил, что его команда сделала слишком много индивидуальных ошибок, чтобы что-то изменить заменами.

Главный тренер "горняков" рассказал о дальнейших целях и планах команды после вылета из еврокубков. Пушич надеется, что болельщики вернутся на трибуны и будут мотивировать команду на положительные результаты. Теперь "кроты" сконцентрируют свое внимание на украинском первенстве и Кубке страны. В обоих турнирах у "горняков" есть солидная конкуренция.

Несмотря на вылет из Лиги Европы Пушич гордится выступлениями своей команды на евроарене.

Я должен сказать одно, и я уже говорил это своим игрокам: если подвести итоги этой еврокампании, мы можем только гордиться, и я могу только гордиться своей командой – тем, что мы показали, как мы себя представили при очень тяжелых обстоятельствах. И мы старались, но не достигли успеха. Я очень горжусь своей командой и сотрудниками клуба, которые очень тяжело работают, чтобы поддержать нас, помогать нам во всем, что мы делаем, – с путешествиями, с организацией. Мы снова показали, что Шахтер вернулся на европейский уровень, и в будущем мы, конечно, будем стараться прогрессировать,

– добавил рулевой "горняков".

К слову. Уже 26 февраля Шахтер возобновит свои выступления в сезоне УПЛ-2023/2024. "Горняки" в 18-м туре будут гостить на поле Александрии. Начало матча в 13:00.