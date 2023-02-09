Малиновский лишил Месси мечты: супергол украинца позволил Марселю выбить ПСЖ из Кубка - видео

Команда Игоря Тудора одолела главного фаворита Кубка Франции на своем поле. Победный мяч в середине второго тайма забил хавбек сборной Украины.

Марсель – ПСЖ 2:1

Голы: Санчес, 31 (пен), Малиновский, 57 – Рамос, 45+2.

В среду, 8 февраля, прошли почти все матчи 1/8 финала Кубка Франции. Безусловно, центральной встречей дня стала битва чемпиона и вицечемпиона Лиги 1. ПСЖ уехал в гости в Марсель, пишет 24 канал.

По теме До трофея остался шаг: Лунин помог Реалу выйти в финал Клубного чемпионата мира

Уже в пятый раз с момента перехода к Олимпику в основе команды вышел Руслан Малиновский. Хавбек вместе с Ченгизом Ундером занял место под единственным нападающим Алексисом Санчесом. Гости вышли почти основным составом, с первых минут появились Месси и Неймар.

Серхио Рамос: от антигероя до спасителя за 15 минут

Игра в первом тайме проходила по инициативе команды Тудора. Она первая и забила на 31 минуте. Рамос сбил Санчеса на входе в штрафную и сам чилиец уверенно реализовал пенальти. Впрочем, еще до перерыва ПСЖ восстановил паритет.

Сделал это сам виновник первого гола. Месси заработал угловой, а Неймар точно подал на голову Рамоса, который и пробил Пау Лопеса. Во втором тайме моментов было минимум, но первый же был реализован Марселем. И забил именно Руслан Малиновский.

Решающий выстрел украинца

. В Кубке Франции Малиновский играл не под своим 18-м номером, а под 11-м. Дело в том, что по правилам турнира игроки стартового состава должны носить футболки от 1 до 11 номера.

Санчес очутился в центре площадки с мячом, но пробил в защитника. Однако украинец оказался первым на подборе и мощно пробил в "девятку" ворот Доннарумы. Для Руслана это второй гол за Марсель, первый он забил три дня назад в ворота Ниццы в чемпионате.

Читайте также Вратарь забил гол ударом в падении из-за себя в компенсированное время – видео феноменального удара

Из-за травмы Мбаппе у коуча ПСЖ было мало шансов усилить приступ. В конце концов, Марсель грамотно построил игру в обороне, а ПСЖ не смог пробить Пау Лопеса. Таким образом Малиновский с командой выходит в четвертьфинал Кубка и 1 марта сыграет против одного из следующих соперников:

Нант

Лион

Тулуза

Родез

Анси

Гренобль

Лорьян или Ланс

Видео гола Малиновского :

К слову, ПСЖ является рекордсменом по количеству Кубков Франции (14), в то время как Марсель идет вторым с 10 трофеями. Последний раз провансальцы выигрывали Кубок только в 1989 году.

Интересный факт. Кубок Франции – единственный турнир, в котором Лионель Месси участвовал, но его не выигрывал.