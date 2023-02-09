ПСЖ утонуло: какую оценку за игру получил Малиновский, заставивший Месси и Неймара "плакать"

Марсель 8 февраля встретился с ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Руслан Малиновский помог "провансальцам" совершить кубковую сенсацию.

В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте Санчес с пенальти размочил нули на табло. ПСЖ ответило мячом от Рамоса уже в компенсированное к первой 45-минутке время, которое в очередной раз показало, как классно он умеет играть на втором этаже.

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Один из лучших на поле

Равный счет продержался всего до 57-й минуты. Малиновский был первым на добивании после заблокированного удара от Санчеса. Руслан классно поймал мяч на ногу и прошил сетку ворот Доннаруммы. Голкипер ПСЖ никак не мог потянуть такую пушку от украинца.

Руслан эмоционально отпраздновал взятие ворот, похожее на то, которое делает Криштиану Роналду.

Малиновский забил уже в своем втором матче подряд за новую команду. В предыдущем туре Лиги 1 Руслан отличился в воротах Ниццы. Украинец отквитал один гол для команды Игоря Тудора и сделал счет 1:2 в пользу соперника. К сожалению, игра закончилась поражением Марселя 1:3.

Гол украинского полузащитника принес сенсационную победу Марселю 2:1. ПСЖ собирает чемоданы из Кубка Франции. "Провансальцы" проходят в 1/4 финала.

Малиновский, ставший героем Марселя в тот вечер, получил одну из лучших оценок в составе обеих команд по версии статистического портала SofaScore. Высшее только у его одноклубников – Валентена Ронжье (7.6) и Ченгиза Юндера, который стал лучшим футболистом поединка (7.8).

Игра Малиновского была оценена в 7.5. Такой же бал получил автор первого гола Марселя в матче Алексис Санчес и голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Если брать по сравнению, то звездные Лионель Месси и Неймар получили оценки за игру 6.8 и 7.2.



Марсель – ПСЖ: рейтинг игроков / Скриншот из SofaScore

Уже 11 февраля Марсель сыграет на выезде против Клермона, а ПСЖ померяется силами из Монако. Еще одно дерби во Франции.

Напомним, что парижане являются единоличными лидерами Лиги 1. Клуб набрал 54 очка и имеет преимущество над вторым Марселем в 8 баллов. Третий идет Ланс, который тоже имеет в своем активе 46 пунктов.