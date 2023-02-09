У першому таймі команди обмінялись голами. На 31-й хвилині Санчес із пенальті розмочив нулі на табло. ПСЖ відповіло м'ячем від Рамоса вже у компенсований до першої 45-хвилинки час, який вкотре показав, як класно він вміє грати на другому поверсі.

Детальніше про гру Маліновський позбавив Мессі мрії: супергол українця дозволив Марселю вибити ПСЖ з Кубка – відео

Один із найкращих на полі

Рівний рахунок протримався лише до 57-ї хвилини. Маліновський був першим на добиванні після заблокованого удару від Санчеса. Руслан класно спіймав м'яч на ногу та прошив сітку воріт Доннарумми. Голкіпер ПСЖ ніяк не міг потягнути таку гармату від українця.

Руслан емоційно відсвяткував взяття воріт, яке було схоже до того, яке робить Кріштіану Роналду.

Маліновський забив вже у своєму другому матчі поспіль за нову команду. У попередньому турі Ліги 1 Руслан відзначився у воротах Ніцци. Українець відквитав один гол для команди Ігоря Тудора та зробив рахунок 1:2 на користь суперника. На жаль, та гра закінчилась поразкою Марселя 1:3.

Гол українського півзахисника приніс сенсаційну перемогу Марселю 2:1. ПСЖ збирає валізи із Кубка Франції. "Провансальці" проходять в 1/4 фіналу.

Маліновський, який став героєм Марселя у той вечір, отримав одну з найкращих оцінок у складі обох команд за версією статистичного порталу SofaScore. Вища лише у його одноклубників – Валентена Ронж'є (7.6) та Ченгіза Юндера, який став найкращим футболістом поєдинку (7.8).

Гра Маліновського була оцінена у 7.5. Такий же бал отримав автор першого голу Марселя у матчі Алексіс Санчес та голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.

Якщо брати у порівнянні, то зіркові Ліонель Мессі та Неймар отримали оцінки за гру 6.8 та 7.2.



Марсель – ПСЖ: оцінки гравців / Скриншот із SofaScore

Вже 11 лютого Марсель зіграє на виїзді проти Клермона, а ПСЖ у той день поміряється силами з Монако. Ще одне дербі у Франції.

Нагадаємо, що парижани є одноосібними лідерами Ліги 1. Клуб набрав 54 очки і має перевагу над другим Марселем у 8 балів. Третій йде Ланс, який теж має у своєму активі 46 пунктів.