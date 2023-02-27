Занес мяч и себя в ворота: как Месси забил 700-й гол в карьере клуба Малиновского – видео

ПСЖ разгромило Марсель в рамках центрального матча 25-го тура французской Лиги 1. Лионель Месси отличился юбилейным голом.

Парижане выдали ударные четыре минуты в первом тайме, когда дважды огорчили голкипера Марселя. Сначала Килиан Мбаппе открыл счет в матче, а уже через четыре минуты Лионель Месси удвоил преимущество ПСЖ до 2:0, сообщает 24 канал.

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Юбилей Лео в Марселе

Однако во втором голе не обошлось без участия Мбаппе. Килиан отдал передачу вдоль ворот соперника, Месси в прямом смысле слова засунул мяч в ворота "провансальцев" и сам забежал в сетку владений хозяев. Лео забил свой юбилейный 700-й гол в карьере.

Этот мяч стал для аргентинца 28-м в футболке парижского клуба после того, как в августе 2021 года нападающий перешел из Ла Лиги. Аж 672 гола Месси наколотил за 14 лет своей карьеры в футболке Барселоны.

В текущем сезоне Месси отметился 17 результативными ударами в 28 сыгранных встречах. Однако Лео не только забивает, но и ассистирует. На его счету 16 голевых передач на партнеров по ПСЖ.

Напомним, что контракт чемпиона мира с французским грандом рассчитан до конца июня 2023 года. В соглашении есть пролонгация сотрудничества еще на один год, но в СМИ много слухов о том, что Лео не будет продлевать контракт с парижанами.

Видео юбилейного гола Лионеля Месси

Напомним, что матч на этом не закончился. Мбаппе оформил дубль на 55-й минуте и поставил точку в поединке. ПСЖ разгромило Марсель на поле соперника 0:3.

Руслан Малиновский начал матч со стартовых секунд и отыграл 81 минуту. Но не смог отличиться в воротах лидера Лиги 1.

"Провансальцам" не удалось догнать ПСЖ в турнирной таблице. Отрыв парижан только увеличился до 8 баллов – 60 против 52 у команды Игоря Тудора.

4 марта Месси может разбить восьмой десяток своих голов в карьере. В этот день ПСЖ сыграет дома против Нанта.