Марсель уволил позицию на поле для Малиновского: осталось убедить Аталанту

Французский Марсель объявил об уходе Жерсона. 25-летний атакующий полузащитник перебрался в бразильское Фламенго.

Контракт с новым клубом рассчитан до конца 2027 года. В своем последнем сезоне за Марсель Жерсон Сантос провел 13 матчей, в которых забил 2 гола.

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Позиция открыта для Малиновского

Французский клуб заработал на трансфере 15 миллионов евро. Это еще раз намекает на то, что Марсель попытается подписать Руслана Малиновского, как раз играющего на позиции Жерсона. Теперь нужно только убедить Аталанту продать украинского футболиста.

Место атакующего полузащитника у "провансальцев" освобождено.

СМИ сообщали, что Марсель делал официальное предложение по Малиновскому. Но получил отказ от клуба из Бергамо. Французы хотели арендовать украинца, но бергамовская команда хочет только продать Руслана. Аталанта вывесила ценник на украинского полузащитника в 20 миллионов евро.

Похоже, что Марсель выйдет из борьбы за Малиновского. Ведь вряд ли потянет столь драгоценный трансфер украинца.

Теперь возникла еще одна проблема для "провансальцев". В борьбу за Руслана включился еще и английский Тоттенхэм. "Шпоры" вроде бы уже сделали официальное предложение аренды Аталанте, но с правом выкупа, если будут выполнены все условия, которые будут прописаны в контракте.

Однако предложение англичан тоже может закончиться провалом.

Также украинцем интересуется английский Вест Хэм.

Потенциальный покупатель на Малиновского идет третьим во французской Лиге 1. За 17 туров Марсель набрал 36 очков. "Провансальцы" уступают лидеру чемпионата ПСЖ 8 баллов.

В сезоне-2022/2023 Малиновский провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

4 января Аталанта вырвала ничью у Специи 2:2, отыгравшись со счета 2:0. Малиновский появился на поле на 82-й минуте вместо Джорджо Скальвини. Также по ходу второго тайма в игру вступил украинский легионер Специи Виктор Коваленко (на 78-й минуте). Оба не отличились результативными действиями.