Малиновский забил дебютный гол за Марсель, но это не спасло команду от поражения: видео

Провансальцы прервали свою беспроигрышную серию, длившуюся более трех месяцев. Украинец вышел на замену в игре с Ниццей и отличился первым результативным действием в новом клубе.

Марсель – Ницца 1:3

Голы : Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85.

В чемпионате Франции подошел к окончанию 20-й тур Лиги 1. Центральный его поединок был вынесен на вечер воскресенья. В нем Марсель принимал Ниццу. 24 канал.

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У команды Игоря Тудора была мощная серия из 8 матчей без поражений в чемпионате (причем семь из них провансальцы выиграли). Это позволило команде Руслана Малиновского подняться на второе место в турнирной таблице.

В прошлых четырех играх украинец появлялся в основе, но в этот раз тренер покинул Руслана на скамейке запасных. На его месте вышел Димитри Пае. Впрочем, игра Олимпика расклеилась под занавес первого тайма.

Прямо перед перерывом хозяева умудрились дважды пропустить от Ниццы. Сначала кипер Марселя спас после удара Лаборда, но первым на добивание сыграл Диоп. А уже через шесть минут сам Гаэтан оказался в удачном месте после очередного сейва Пау Лопеса.

На второй тайм Тудор выпустил Малиновского и Санчеса и украинец отблагодарил за это на 60-й минуте. После прострела с фланга Санчес сбросил на украинца. Руслан освободился от опеки соперника на входе в штрафную и поразил "девятку" ворот Шмейхеля.

Видео гола Малиновского:

Это был дебютный мяч хавбека в новом клубе. Марсель продолжил давление на ворота Ниццы, но все вопросы снял Браими. Алжирец вышел на замену внутри второго тайма, а за пять минут до финального свистка красивым ударом с линии площадки пробил Лопеса.

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Таким образом, Марсель впервые проигрывает с октября прошлого года, но остается на втором месте. Ланс уступает провансальцам по разнице голов, а Монако отстает уже на два очка. А вот ПСЖ закрепился на первом месте после осечки Олимпика и теперь имеет 8 баллов гандикапа.