После дебютного гола: Малиновский стал лучшим футболистом Марселя в матче против Ниццы

В рамках 22 тура Лиги 1 Марсель принимал у себя на стадионе Ниццу. Поединок запомнился дебютным голом Руслана Малиновского, спасшего "провансальцев" от поражения.

В конце первого тайма Ницца отправила Марсель в футбольный нокдаун, мяч дважды побывал в сетке ворот хозяев. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе в счете гостей 0:2.

Подробнее об игре Малиновский забил дебютный гол за Марсель, но это не спасло команду от поражения: видео

Хватило одного тайма, чтобы стать лучшим

Начавший матч со скамьи запасных "провансальцев" Руслан Малиновский появился на поле после перерыва и сделал свое дело. 14 минут понадобилось украинцу, чтобы отбить один гол и забить свой дебютный мяч в футболке Марселя.

Украинец замкнул прострел с фланга, до которого не дотянулся Алексис Санчес, и ударом в одно касание пробил мимо Шмейхеля.

Наконец-то Малиновского "прорвало". Руслан забил свой первый гол в уже 6 сыгранных матчах за Марсель.

К сожалению, дебютный гол украинского полузащитника подпортило поражение его команды. На 85-й минуте Биллал Брахими увеличил преимущество Ниццы до 1:3, а хозяева не смогли больше забить, кроме гола престижа.

Марсель неожиданно уступил собственное поле Ницце 1:3. Но не опустился со второго места. Отставание от лидера чемпионата ПСЖ составляет 8 очков. Подопечным Игоря Тудора нужно дальше побеждать, ведь им в спину дышит Ланс, у которого тоже в активе 46 пунктов.

Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов обеих команд. Лучшим игроком встречи стал нападающий Ниццы Гаэтан Лаборд, получивший самый высокий балл – 7.7.

Малиновский стал лучшим футболистом в составе Марселя. Игра Руслана была оценена в 7,1 балла.



Марсель – Ницца: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

8 февраля Марсель сыграет в 1/8 финала Кубка Франции. Руслан Малиновский сразится с Килианом Мбаппе и Ко. Начало кубкового противостояния в 22:10 (по киевскому времени).