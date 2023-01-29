Отличный старт от Руслана во Франции: Малиновского высоко оценили за матч против Монако

Марсель и Монако не смогли определить сильнейшего в центральном матче 20-го тура французской Лиги 1. Руслан Малиновский снова сыграл за "провансальцев", но не забил.

29-летнему Руслану Малиновскому никак не удается отличиться дебютным голом за новую команду. Украинец в третьем матче подряд в Лиге 1 не забивает.

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Один из лучших на поле

Однако даже "сухая" игра украинского полузащитника не помешает ему быть одним из лучших на поле в составе Марселя. Руслан снова показал хорошую игру и внес вклад в домашнюю ничью против Монако 1:1.

Малиновский отыграл 86 минут и был заменен на Димитре Пайета.

Статистический портал WhoScored высоко оценил игру украинца. Малиновский получил третью самую высокую оценку в команде – 7,1. Выше у Тавареша (7,5) и лучшего игрока матча в составах обеих команд Санчеса – 8,6. Чилиец стал автором единственного гола Марселя в ворота Монако.

Если учитывать оба состава, то в футболке Монако больший балл, чем получил Малиновски, имеет центрбек Марипан – 7,4.



Марсель – Монако: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

1 февраля Малиновский получит новый шанс отличиться первым результативным действием в футболке новой команды. В этот день Марсель примет дома Нант в 21 туре Лиги 1.