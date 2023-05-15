Марсель уверенно одолел аутсайдера Лиги 1: Малиновский начал голевую атаку – видеообзор

Марсель в 35-м туре принимал Анже. Хозяевам поля удалось одержать уверенную домашнюю победу над крупнейшим аутсайдером Лиги 1.

Марсель – Анже 3:1

Голы: Санчес, 34, Пайет, 48, Верету, 77 (п) – Дипо Сима, 28

Руслан Малиновский начал поединок со старта Марселя. Первый опасный момент был от хозяев уже на 5-й минуте, когда Ундер совершил верховую передачу на голову Паета, но поэтому не удалось попасть в рамку ворот соперника, сообщает 24 Канал.

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У Марселя было много моментов у ворот Анже, но первыми в матче счет размочили гости. Все началось с того, что "провансальцам" не удалось построить позиционную атаку. Мяч отыграл защитник Анже, тогда гости, как по нотам, разыграли свою скорую контратаку, закончившуюся выходом лицом к лицу Симы и голкипера Марселя. Дипо Сима ударом под перекладину не оставил шансов вратарю. Анже неожиданно первым повел в счете 0:1.

Однако преимущество гостей в счете продержалось очень недолго. Уже через шесть минут хозяева уравняли цифры на табло. Санчес в одно касание замкнул передачу с фланга от Клосса – 1:1.

На перерыв команды ушли при равном счете 1:1.

Практически сразу после отдыха хозяева впервые во встрече вышли вперед. Малиновский стащил на себя трех защитников Анже, но его передачу заблокировал кто-то из футболистов соперника. Тогда мяч добрался до Санчеса, который прострелил на Пайета. Поэтому ничего не оставалось, как перевести мяч в сетку ворот Анже – 2:1.

Голевая атака, которую начал Малиновский.

В середине второго тайма мяч попал в руку футболисту Анже после подачи в штрафную гостей. Судья пошел посмотреть VAR. После чего указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Верету и легко развел мяч и голкипера по разным углам ворот Анже – 3:1.

У команд еще были моменты, но больше не забивали. Лишь в компенсированное арбитром время мяч в четвертый раз побывал в воротах гостей, но Марсель забил из офсайда. Потому гол не был засчитан.

Марсель убедительно обыграл дома Анже 3:1. Малиновский провел весь поединок.

Марсель с 73 очками продолжает идти на 3 месте. Отставание от второго Ланса составляет 2 очка, а до лидера ПСЖ – 8 пунктов.

Анже с 14 баллами идет на последнем 20-м месте. И это за три тура до окончания сезона в Лиге 1.

Марсель – Анже: видеообзор матча