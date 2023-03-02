Тренер Марселя эмоционально прокомментировал вылет из Кубка, вспомнив момент Малиновского

Марсель неожиданно для всех окончил свой путь в Кубке Франции. В четвертьфинале "провансальцы" не смогли одолеть второлиговую Аннесу.

Основное время матча закончилось мировой 2:2, поэтому путевку в полуфинал команды определили в серии пенальти. 11-метровые лучше пробивали футболисты Аннеси – 6:7. В составе Марселя свои удары с 11 метров не реализовали Тавареш и Балерди.

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Провансальцы неожиданно остановились в Кубке Франции на стадии четвертьфинала, хотя перед этим выбили ПСЖ и Ренн.

Тудор: Это большое разочарование

Главный тренер Марселя Игорь Тудор расстроен таким результатом. Наставник прокомментировал вылет своей команды.

Это большое разочарование, очень грустно. Нас выбили из турнира, где мы сами выбили ПСЖ и Ренн. Это безумие. Если не считать несколько деталей, мне пока трудно это объяснить. Не думаю, что мои игроки недооценили соперников,

– сказал тренер Марселя.

Тудор отметил игру соперника, прыгнувшего выше головы. Также наставник "провансальцев" вспомнил нереализованные моменты своей команды, один из которых упустил Руслан Малиновский после острого штрафного.

"Аннеси провел отличный матч на уровне, который я не мог себе представить для команды Лиги 2. С нашей стороны все, что могло пойти не так, пошло не так. Наши недостатки вышли на поверхность. Не может быть никаких оправданий, когда ты так легко" пропускаешь два мяча.В атаке нам много не везло.Поперечина, были другие моменты, не реализовали пенальти...Они сделали все и добились успеха.Понятно, когда тебя выбивает команда из Лиги 2, ты плохо выступил.Мы верили в свои шансы, а сейчас очень разочарованы", – добавил Тудор.

К слову, Малиновский провел на поле 67 минут и не отличился результативными действиями.

Добавим, что Марсель отстает от ПСЖ, лидирующего в Лиге 1, на 8 баллов. Теперь "провансальцы" остались окончательно без одного из кубков Франции.