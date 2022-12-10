Африка приближается к полуфиналу ЧМ-2022: видео гола Марокко в ворота Португалии

Команда Валида Реграги вышла вперед в четвертьфиналии в игре чемпионата мира. Отличиться смог форвард Севильи Юссеф Эн-Несири.

В третьем четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сошлась с главной сенсацией турнира сборной Марокко. Африканская команда в 1/8 финала смогла пройти испанцев в серии пенальти.

Следите с нами Марокко – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Теперь же подопечные Реграги ни в чем не уступали в первом тайме другой пиренейской команде. Своего "львы Атласа" таки достигли перед перерывом, пишет 24 канал.

На 42 минуте Аттият-Аллаль выполнил точную подачу в центр штрафной соперника на Эн-Несире. На выходе неудачно сыграл Диогу Кошта, благодаря чему Юссеф поразил пустые ворота.

Видео гола Эн-Несири:

Для нападающего Севильи это уже второй гол на этом турнире, ранее Эн-Несири забил в ворота Канады. Всего на счету 25-летнего игрока это 17-й точный удар в 52 матчах в футболке сборной Марокко.

. Еще ни одна африканская команда не выходила в полуфинал чемпионата мира. Ранее в шаге от этой стадии останавливались Камерун (1990), Сенегал (2002) и Гана (2010).