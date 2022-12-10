Марокко стало настоящим открытием чемпионата мира 2022 года в Катаре. Команда не проиграла ни одного матча – после ничьей против Хорватии в первом матче, дальше были обыграны Бельгия и Канада. А в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти – Испания. Все благодаря голкиперу Боно.

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Для Марокко – это первый в истории выход в четвертьфинал. И именно эта стадия турнира "заколдована" для африканских сборных. Марокко стало четвертой командой из Африки, сумевшей добраться до четвертьфинала. Но три предыдущих дальше пройти не смогли. Так что у "алтасных львов" есть возможность эту неприятную традицию сломать.

Преодолеть неприятную тенденцию постарается и сборная Португалии. На ЧМ-2022 эта команда во второй раз в XXI веке преодолела стадию 1/8 финала. Впервые это было в 2006 году, когда португальцы сумели дойти до полуфинала. Повторить этот успех "селесао" постараются и в Катаре. Если им не помешают конфликты внутри коллектива.

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По сообщению СМИ, Роналду не очень понравилось, что матч против швейцарцев он начал не в стартовом составе. И вышел на замену уже в конце встречи за 15 минут до финального свистка, когда счет был 5:1.

Важно! Матч Марокко – Португалия не будет доступен вживую на местных телеканалах "Суспильного" или на сайте "Суспильне Спорт". В Украине этот матч будет транслировать только платформа Megogo. А на "Радио Проминь" будет доступна радиотрансляция.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Португалия для тех, кто не сможет просмотреть этот матч вживую.

Марокко – Португалия онлайн