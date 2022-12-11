Герой Марокко на ЧМ-2022 потренировался с сыном после триумфа над Португалией: милое видео

В субботу, 10 декабря, Марокко совершило еще одну сенсацию на ЧМ-2022. Африканская сборная обыграла Португалию во главе с Криштианом Роналдом.

Единственный и победный гол в матче забил Юссеф Эн-Несири на 42-й минуте первого тайма. Поединок Марокко доигрывало в первенстве. Удаление получил Валид Чеддира.

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Сочетает сказку на Мундиале с отцовством

Однако даже это не помешало Марокко совершили очередное чудо в Катаре. Криштиану Роналду со слезами на глазах покинул ЧМ, который мог стать для него последним в футболке сборной Португалии.

Одним из открытий и героев ЧМ-2022 в составе Марокко является голкипер Яссин Буну. 31-летний страж ворот Севильи приятно удивляет и стал настоящим ужасом для соперников. Но после финального свистка непробиваемый Буну превращается в заботливого папу.

После победного матча против Португалии Буну провел время со своим маленьким сыном, который одел гигантские перчатки отца. Забавная и одновременно милая видео тренировка отца и сына на футбольном поле в Катаре изрядно тронуло фанатов.

Вратарь марокканской сборной успевает не только отбивать пенальти, но и проводить время с родными.

Буна тренирует маленького сына на ЧМ-2022: смотрите видео

Напомним, что в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Испании Буна повторил уникальное достижение Александра Шовковского. Голкипер Марокко не пропустил ни одного гола от "фурии рохи" в серии пенальти. В 2006 году такой шедевр удалось повторить СаШо, тоже не пропустивший ни одного гола в серии послематчевых пенальти от Швейцарии в 1/8 финала ЧМ.