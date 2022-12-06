Марокко – Испания: онлайн-трансляция интересного матча 1/8 финала ЧМ-2022

Вторник, 6 декабря, принесет нам последние два матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. В первом поединке на футбольном поле сойдутся Марокко и Испания. Стартовый свисток раздастся в 17:00, а сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию встречи.

Марокко и Испания определят еще одного четвертьфиналиста в Аль-Райяне, на поле стадиона "Эдьюкейшн Сити". Матч рассудит Пабло Рапаллини из Аргентины, пишет 24 канал.

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"Фурия роха" в четвертый раз сыграет против марокканского соперника в истории личных противостояний. Здесь полным преимуществом обладают испанцы – две победы и одна ничья.

В последний раз эти национальные команды играли между собой в групповом раунде чемпионата мира-2018. Тогда встреча как раз закончилась боевой мировой 2:2.

В Украине поединок можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне", сайте Суспільне Спорт и платформе MEGOGO.

Победитель этой встречи в 1/4 финала чемпионата мира-2022 сыграет против триумфатора матча Португалия – Швейцария, который состоится 6 декабря в 21:00 по Киеву.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания для тех, кто не сможет просмотреть поединок в прямом эфире.

Марокко – Испания онлайн