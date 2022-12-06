Марокко та Іспанія визначать ще одного чвертьфіналіста в Аль-Райяні, на полі стадіону "Ед'юкейшн Сіті". Матч розсудить Пабло Рапалліні із Аргентини, пише 24 канал.

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"Фурія роха"вчетверте зіграє проти марокканського суперника в історії особистих протистоянь. Тут повною перевагою володіють іспанці – дві перемоги та одна нічия.

Востаннє ці національні команди грали між собою у груповому раунді чемпіонату світу-2018. Тоді та зустріч якраз закінчилась бойовою мировою 2:2.

Важливо! В Україні поєдинок можна буде переглянути на телеканалі Суспільного, сайті Суспільне Спорт та платформі MEGOGO.

Переможець цієї зустрічі в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 зіграє проти тріумфатора матчу Португалія – Швейцарія, який відбудеться теж 6 грудня о 21:00 за Києвом.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Марокко – Іспанія для тих, хто не матиме змоги переглянути поєдинок у прямому ефірі.

Марокко – Іспанія онлайн