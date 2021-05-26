Марлон станет первым трансфером Шахтера под руководством Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби уже с первых дней в Шахтере активно ищет усиление состава. Первым трансфером команды может стать защитник Сассуоло Марлон Сантос.

Переманивает бывших в УПЛ

Роберто Де Дзерби 25 мая официально возглавил Шахтер. Тренер подписал соглашение на 2 года. Теперь итальянский специалист попытается пополнить состав качественными футболистами, среди которых игроки его уже бывшего клуба Сассуоло.

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Наиболее вероятным является трансфер центрбэка итальянского клуба Марлона Сантоса. Стороны пока не пришли к договоренности, но итальянская пресса уверена в быстром переходе защитника в УПЛ.

В свое время футболист мог оказаться в английском Фулхэме. Однако его трансфер сорвался в прошлое трансферное окно. Англичане предлагали за бразильца 15000000 евро. Точной причины сорванного перехода не сообщали. Из итальянской прессы сообщал, что центральный защитник завалил медицинский текст, а кто-то говорил об изменении предложения от англичан, не устроила Сассуоло.

Что известно о Марлоне