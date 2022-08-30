Марлон рассказал о благородном поступке легионеров Шахтера в первые дни войны

Защитник донецкого Шахтера Марлон, находящийся сейчас в аренде в итальянской Монце, поделился воспоминаниями о первых днях войны в Украине. Футболист надеется на возвращение к "горнякам".

Марлон: Я не забываю Украину

В момент полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, футболист находился вместе со своей семьей в Киеве. Он рассказал, что старший 4-летний сын помогал семье не отчаиваться в то время.

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Марлон рассказал, сколько находился в Украине с 24 февраля и как выехал за пределы страны.

Четыре дня, а потом мы, иностранцы из Шахтера, смогли выехать из гостиницы, где жили в Киеве. Мы бросили свои машины у вокзала с ключами на шинах, чтобы семьи могли их забрать. Фактически мы их отдали,

– сказал бразилец.

Экс-игрок "горняков" продолжает помогать Украине финансово, также он постоянно общается с игроками Шахтера.

"Конечно. По их запросам я делаю пожертвования в поддержку Украины. Они также создали фонд для выплаты зарплат сотрудникам клуба от складских рабочих до секретарей, в который я делаю взносы.

Они мне рассказывают о разбомбленных домах. О пожилых родственниках, не желающих покидать свои дома. Но они также говорят мне, что счастливы вернуться, чтобы играть, чтобы вернуть украинцам хоть немного нормальной жизни. Некоторые из них в начале войны были готовы пойти добровольцами на фронт, но с ними правительству все было ясно: для поднятия национального духа они нужны живые, внутри стадиона, играющие в мяч", – отметил игрок.

Футболист Монци прокомментировал шквал крыть болельщиков из-за того, что многие иностранные футболисты покинули страну.

Я их понимаю, но я сделал свой выбор. Я спал три часа в день, боялся за свою семью. Я думаю, что это по-человечески. И я не забываю Украину. Когда я вернусь, но я не знаю, как меня воспримут в обществе, в народе, среди моих бывших партнеров,

– заявил Марлон.

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