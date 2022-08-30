Марлон рассказал о благородном поступке легионеров Шахтера в первые дни войны
Источник:La Repubblica
Защитник донецкого Шахтера Марлон, находящийся сейчас в аренде в итальянской Монце, поделился воспоминаниями о первых днях войны в Украине. Футболист надеется на возвращение к "горнякам".
Марлон: Я не забываю Украину
В момент полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, футболист находился вместе со своей семьей в Киеве. Он рассказал, что старший 4-летний сын помогал семье не отчаиваться в то время.
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Марлон рассказал, сколько находился в Украине с 24 февраля и как выехал за пределы страны.
Четыре дня, а потом мы, иностранцы из Шахтера, смогли выехать из гостиницы, где жили в Киеве. Мы бросили свои машины у вокзала с ключами на шинах, чтобы семьи могли их забрать. Фактически мы их отдали,
– сказал бразилец.
Экс-игрок "горняков" продолжает помогать Украине финансово, также он постоянно общается с игроками Шахтера.
"Конечно. По их запросам я делаю пожертвования в поддержку Украины. Они также создали фонд для выплаты зарплат сотрудникам клуба от складских рабочих до секретарей, в который я делаю взносы.
Они мне рассказывают о разбомбленных домах. О пожилых родственниках, не желающих покидать свои дома. Но они также говорят мне, что счастливы вернуться, чтобы играть, чтобы вернуть украинцам хоть немного нормальной жизни. Некоторые из них в начале войны были готовы пойти добровольцами на фронт, но с ними правительству все было ясно: для поднятия национального духа они нужны живые, внутри стадиона, играющие в мяч", – отметил игрок.
Футболист Монци прокомментировал шквал крыть болельщиков из-за того, что многие иностранные футболисты покинули страну.
Я их понимаю, но я сделал свой выбор. Я спал три часа в день, боялся за свою семью. Я думаю, что это по-человечески. И я не забываю Украину. Когда я вернусь, но я не знаю, как меня воспримут в обществе, в народе, среди моих бывших партнеров,
– заявил Марлон.
Что известно о футболисте
- Центральный защитник Шахтера Марлон, который летом из-за российско-украинской войны решил воспользоваться правилом ФИФА и перейти на права годовой аренды в Монцу.
- Марлон перешел в Шахтер прошлым летом.
- Напомним, что из-за вторжения России уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "горняков" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес, Фернандо, Нерес, Маркос Антонио, Педриньо, Сиприано, Соломон, Додо, Марлон, Исмаил и главный тренер команды Роберто Де Дзерби.