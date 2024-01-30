Новичок Шахтера забил дебютный гол за олимпийскую сборную Бразилии: видео

В пятницу, 26 января, донецкий Шахтер официально объявил о трансфере бразильского полузащитника Марлона Гомеса. Сумма перехода не объявляется, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составила 12 миллионов евро и еще 4 прописаны в виде бонусов.

Футболист пока не присоединился к тренировочному лагерю "горняков", поскольку участвует в предолимпийском турнире за право сыграть на Играх-2024 в Париже. В настоящее время продолжается групповой раунд, сообщает 24 Канал.

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Важное событие в карьере новичка "горняков"

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Марлон Гомес является основным игроком олимпийской сборной Бразилии, за которую сыграл все 3 матча на турнире с первой и до последней минуты. В матче против Эквадора он отличился дебютным голом за команду U-23.

На 65-й минуте игрок "горняков" сравнял счет, переправив мяч уже в пустые ворота после передачи форварда Эндрика. В итоге, бразильцы смогли дожать соперника и праздновали победу со счётом 2:1.

Смотрите видео гола Марлона Гомеса

. Ранее на уровне сборных Марлон Гомес отмечался только в составе команды U-20.

Благодаря победе Бразилия за тур до конца группового этапа гарантировала себе участие в решающем раунде соревнований, где окончательно и станет известно, сыграет ли команда на Олимпиаде-2024. Следующий поединок Бразилия сыграет 2 февраля против Венесуэлы.

Напомним, что Марлон Гомес всю профессиональную карьеру до трансфера в Шахтер провел у Васко да Гама. Он сыграл за родной клуб 45 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его основная позиция – центральный полузащитник.