Легендарный Ройс в США: игрок перешел в Лос-Андежелес Гэлакси

После завершения прошлого сезона Марко Ройс покинул Боруссию Дортмунд. Немецкий полузащитник и клуб по взаимному согласию решили не продолжать сотрудничество.

Марко Ройс провел в составе "шмелей" 12 сезонов и дважды стал победителем Кубка Германии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. В Лиге чемпионов дважды был финалистом турнира и ни разу не смог выиграть желанный трофей Бундеслиги, оказавшись в шаге от него.

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Новая команда Марко Ройса

После завершения контракта с Боруссией Дортмунд немец стал свободным агентом и мог сам выбирать клуб в котором хочет играть. В итоге игрок перешел в бывшую команду Златана Ибрагимовича – Лос Андежелес Гэлакси.

Марко Ройс подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси

Марко Ройс подписал контракт с клубом из МЛС на два с половиной года до конца 2026 года. Сумма заработной платы полузащитника неизвестна, но Гэлакси должен выплатить Шарлотт 400 тысяч долларов из-за того, что именно этот клуб объявил о приоритетном праве подписания немца.

Марко Ройс - игрок мирового класса. Он сыграл в двух финалах Лиги чемпионов за дортмундскую "Боруссию" и на чемпионате мира по футболу за сборную Германии,

– заявил Уилл Кунц.

В составе Боруссии Дортмунд Ройс начал играть в 2012 году. За это время немец провел 429 матчей и забил 170 голов. Годом ранее Марко начали заигрывать в сборной Германии, где полузащитник участвовал в 48 поединках и отметился 15-ю голами.