Звезда Реала может покинуть Мадрид ради Барселоны

Все больше слухов появляется вокруг ухода из Реала Марка Асенсио. Правый вингер может одеть футболке самого яростного футбольного врага.

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26-летний футболист сборной Испании может продолжить свою карьеру в Каталонии. Марко Асенсио потерял доверие главного тренера Реала Карла Анчелотти, редко выпускающего вингера на футбольное поле.

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После одного из таких моментов нервы Асенсио не выдержали. Марк швырнул тренировочную манижку и копнул бутылку.

В последнем матче против мадридского Атлетико Асенсио провел на поле всего 4 минуты. Тем более, что у Марко остался всего один год контракта с "Королевским клубом" – до конца июня 2023 года. Поэтому Реал может избавиться от вингера и делать на этом еще какие-то деньги.

Барселона заинтересована усилить правый атакующий фланг футболистом "сливочных". Каталонцы надеются, что Марк может достаться им "не за все деньги мира".

Еще одним преимуществом каталонского клуба являются хорошие отношения президента Барселоны с футбольным агентом футболиста Жорже Мендешем.

В этом сезоне Асенсио отыграл за Реал 4 поединка, в которых отличился голом. В общем, за "сливочных" выступает с лета 2016-го. За это время уже успел провести в Мадриде 239 встреч, в которых забил 50 мячей и сделал 24 голевых передачи.

На старте сезона Барселона и Реал начали борьбу между собой за чемпионство в Ла Лиге. Ожесточенные соперники поочередно возглавляют таблицу испанского первенства. Мадридцы имеют на два очка больше, чем команда Хави – 18 против 16 у каталонцев.