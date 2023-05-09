Маркевич не исключает объединение двух украинских клубов из Харькова

В сезоне-2022/2023 в УПЛ город Харьков представляют сразу два футбольных клуба – Металлист и Металлист 1925. Бывший тренер первого Мирон Маркевич не исключил объединение двух харьковских клубов в один коллектив.

Ранее Мирон Богданович заявлял, что настоящим Металлистом считает команду Ярославского, а не Металлист 1925. Однако отметил руководство Металлиста 1925, возродившее футбол в Харькове.

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Маркевич: Когда Харьков вообще остался без футбола, появился Металлист 1925

Маркевич не исключает, что в будущем эти два коллектива могут стать одним целым.

Когда Харьков вообще остался без футбола, появился Металлист 1925. Команда вышла в УПЛ и за это нужно поблагодарить руководство, что они возродили футбол. Сейчас есть еще и металлист. Это хорошо для Харькова. Возможно, в будущем из Металлиста и Металлиста 1925 сделают одну команду, а может и нет. Хочется, чтобы в Харькове была действительно сильная команда,

– заявил Маркевич.

Наставник, находящийся без клуба, заверил, что у Металлист 1925 большая финансовая подушка, ведь у клуба нет задолженностей перед футболистами. Поэтому Маркевич полагает, что у этой харьковской команды, возглавляемой Эдмаром, не будет проблем с сохранением прописки в УПЛ на следующий сезон-2023/2024.

Также Маркевич заметил, что не делает никаких советов главному тренеру Металлист 1925 Эдмару, который под его руководством играл в течение 9 лет. За это время натурализованный бразилец, если хотел, то взял что-то от легендарного украинского наставника.

Маркевич отметил, что коллектив хорошо играет под руководством Эдмара и пожелал тренеру успеха в будущем.

Маркевич: Мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда Металлист

Футбольный вождь затронул тему другого Металлиста, который может вылететь в Первую лигу Украины.

"Конечно, мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда Металлист. Однако трудно сказать, что будет дальше. Наверное, Ярославский уже отошел от футбола. Хорошо, что выиграли последний матч против ФК Львов и появилась хоть какая-то надежда", – подчеркнул Маркевич.

Напомним, что матч против Львова закончился минимальной победой Металлиста 1:0. Единственный и победный гол в составе харьковского клуба на 79-й минуте забил Максим Прядун.

Любопытно! С июля 2005-го по февраль 2014-го Мирон Маркевич возглавлял харьковский Металлист. Во главе тренерского мостика харьковчан провел 335 матчей и привел команду в четвертьфинал Лиги Европы-2011/2013. Клуб однажды становился серебряным и шесть раз бронзовым призером УПЛ. Также дважды Маркевич доводил Металлист в полуфинал Кубка страны.

Сейчас после 25 туров Металлист 1925 с 27 очками идет 9-м. Металлист набрал 22 балла и занимает предпоследнее 15-е место в УПЛ. Ниже всего Львов, который имеет 13 пунктов.