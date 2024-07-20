Уже на следующий день "львы" объявили о новом назначении. "Зелено-белых" возглавил Владислав Лупашко, который до того выполнял аналогичные функции в команде U-19.

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Почему Маркевич покинул Карпаты

Ходило немало слухов, что такая смена готовилась заранее и Мирона Богдановича "подсиживали". Вроде бы у него был конфликт с руководством и, в итоге, его уволили.

Это опроверг лично бывший главный тренер Карпат. Маркевич заявил, что уйти в отставку было его собственным решением и назвал главную причину прекращения сотрудничества с львовским клубом:

"Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Такое было мое видение.

У президента клуба оно другое. Он считает, что к играм на международной арене надо двигаться постепенно. За год-два-три. Я его понимаю. Если бы мне было 50 лет, то, возможно, на такое предложение я бы согласился. А когда тебе за 70 и ты чувствуешь, что можешь это сделать, то хочется результата".

Мирон Богданович добавил, что был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести Карпаты в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета – то не для него, поэтому и принял такое решение.

При этом опытный специалист подчеркнул, что у него остались хорошие отношения с президентом Карпат и претензий друг к другу они не имеют.

Справка. Мирон Маркевич возглавил "львов" в июне 2023 года. По итогам прошлого сезона команда заняла второе место в Первой Лиге, обеспечив себе повышение в классе за 4 тура до конца чемпионата.

Напомним, что стартовый матч в УПЛ-2024/2025 Карпаты сыграют против Вереса. Базовый день проведения первого тура – 3 августа.