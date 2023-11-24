С прицелом на выход в УПЛ: Маркевич заинтриговал трансферными планами Карпат

Львовские Карпаты в последнем матче 2023 года на собственном поле обыграли тернопольскую Ниву 3:0. После поединка главный тренер "львов" Мирон Маркевич ответил о клубных планах в зимнее трансферное межсезонье.

В первом тайме игра "львов" была очень невнятной, как это на послематчевой пресс-конференции и заметил сам Мирон Маркевич. К этому все еще добавили травмы Тараса Сакива и Артура Рябова. После перерыва из-за повреждений с поля ушел еще и Ян Костенко.

Читайте также Такой шанс пробиться на Евро-2024 нельзя упустить, – Маркевич оценил жребий для Украины

Маркевич: Пока мы не можем ничего сказать, ведь идут переговоры с футболистами

Однако во втором тайме карпатовцы собрались и наколотили три гола в ворота соперника из Тернополя. Сначала Картушов, как рукой, положил мяч со штрафного в сетку ворот. Впоследствии Игорь Невес воспользовался ошибкой голкипера и эффектно удвоил преимущество "зелено-белых" 2:0. А добил Ниву капитан команды Амвросий Чачуа.

После поединка Маркевич ответил на вопросы журналистов о предстоящих переменах в команде. Наставник Карпат рассказал, что клуб ведет переговоры с футболистами, но не стал раскрывать имена этих игроков. В львовском клубе не настроены прощаться со своими нынешними исполнителями команды.

Конечно, некоторые изменения будут. Пока что мы не можем ничего сказать, ведь идут переговоры с футболистами. Удастся ли нам подписать новых игроков – будет понятно в течение месяца. Конечно, мы хотели бы усилиться, но это зависит от переговоров. Поэтому увидим,

– ответил Маркевич.

"Пока мы никого отправлять не будем. Сейчас не так легко найти футболистов. Сейчас игроки, которые есть в нашем распоряжении, будут готовиться ко второму кругу. Зависит еще от того, кого мы возьмем. Возможно, тогда кто-то уйдет в аренду", – добавил. коуч "львов".

Напомним, что Карпаты закончились футбольный 2023 год на первом месте группы "А" Первой лиги Украины, набрав 45 баллов в 18-ти турах. Отрыв от Эпицентра, который занимает вторую позицию, составляет 14 очков (31 очко). Третьим в этой группе идет Агробизнес – 29 пунктов.