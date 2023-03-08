"Это смешно": бывший тренер сборной Украины потроллил Динамо из-за продажи Цыганкова

Трансфер Виктора принес киевлянам всего 5 миллионов евро. Мирон Маркевич считает, что "бело-синие" плохо сработали.

Этой зимой многие украинские футболисты сменили клубы. Среди них был и лидер Динамо, решивший продолжить карьеру в чемпионате Испании в Жироне.

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Киевляне выручили всего 5 миллионов евро за свою звезду. Это обусловлено тем, что контракт Виктора с бело-синими завершался летом 2023 года.

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался по этому переходу. Специалист уверен, что менеджмент "Динамо" плохо сработал в этой ситуации.

Динамо с Цыганковым нужно было скорее какой-то контракт подписывать. Мне неизвестно. Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент. Не знаю, им виднее. Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он только играл в чемпионате Украины. В Испании – это немного другое,

– высказался Маркевич.

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Отметим, что Цыганков в последнее время хорошо проявлял себя в составе Жироны. В пяти матчах за новый клуб Виктор забил один гол и отдал три результативных передачи. На данный момент его клуб идет 11-м в Ла Лиге, отставая от еврокубковой зоны на пять очков.