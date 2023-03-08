Цієї зими чимало українських футболістів змінили клуби. Серед них був і лідер Динамо, який вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії у Жироні.

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Кияни виручили всього 5 мільйонів євро за свою зірку. Це обумовлено тим, що контракт Віктора з "біло-синіми" завершувався влітку 2023 року.

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич висловився щодо цього переходу. Спеціаліст впевнений, що менеджмент Динамо погано спрацював у цій ситуації.

Динамо з Циганковим потрібно було швидше якийсь контракт підписувати. То мені невідомо. Дуже багато футболістів, на жаль, з клубу йде просто так. Десь недопрацьовує менеджмент. Не знаю, їм видніше. Але такого футболіста за 5 мільйонів продати – це смішно. Циганков – хороший гравець. Він має клас. Єдине, що він тільки грав у чемпіонаті України. В Іспанії – це трохи інше,

– висловився Маркевич.

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Відзначимо, що Циганков останнім часом добре проявляв себе у складі Жирони. У п'яти матчах за новий клуб Віктор забив один гол та віддав три результативні передачі. На даний момент його клуб йде 11-им в Ла Лізі, відстаючи від єврокубкової зони на п'ять очок.