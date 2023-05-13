Один из лидеров польского чемпионата усилился забивным нападающим Днепра-1

Польская Легия официально объявила о полноценном трансфере Марка Гуаля. 27-летний форвард с марта играл за Ягеллонию.

До официального объявления Марк Гуаль имел контракт с Днепр-1. В украинский клуб испанский нападающий перебрался в январе 2022-го года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину так и не сыграл с днепрян ни одного поединка.

Интересно "Он понимает футбол": тренер Марселя не может насладиться трансфером Малиновского

Фанаты так и не увидят его игры в УПЛ

По этой причине вынужденно уехал в аренду в Польшу, где стал футболистом Ягеллонии. Гуаль прекрасно раскрыл весь свой потенциал в польском Экстраклясе. За это время Марк отыграл за Ягеллонию уже 31 матч, отличившийся 15 голами и 8 ассистами.

Такая результативность привлекла внимание другого польского клуба Легии, сумевшей договориться с Днепром-1 о полноценном трансфере 27-летнего форварда.

У Гуаля еще есть арендное соглашение с Ягеллонией до конца текущего сезона. После чего 1 июля 2023 присоединится к своему новому клубу в Польше.

Легия подписала контракт с Гуалем на три года. По данным Transfermarkt, Марк перебрался в этот клуб на правах свободного агента Контракт с днепрянами у Гуаля был до 30 июня 2023 года.

Новый клуб Гуаля после 32 туров идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 63 балла. Отставание от лидера сезона Ракува, досрочно ставшего чемпионом Польши, составляет 8 очков.

Напомним, что именно на стадионе Легии свои домашние матчи еврокубков проводил Шахтер. "Горняки" вынуждены изменят прописку домашних игр из-за того, что Легия пробилась в квалификацию Лиги конференций.

К слову. До переезда в Днепр-1 Гуаль выступал только в родной Испании. Большинство своей карьеры так бродили по арендам. Был в Севилье, Жироне, Сарагосе, Кастилье и Алькорконе. Как раз Алькоркон стал его последним клубом перед тем, как подписал контракт с украинским грандом.