До офіційного оголошення Марк Гуаль мав контракт із Дніпро-1. В український клуб іспанський нападник перебрався у січні 2022-го року, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, так і не зіграв зі дніпрян жодного поєдинку.

Цікаво "Він розуміє футбол": тренер Марселя не може натішитись трансфером Маліновського

Фанати так і не побачать його гри в УПЛ

Через цю причину вимушено поїхав в оренду у Польщу, де став футболістом Ягеллонії. Гуаль чудово розкрив увесь свій потенціал у польській Екстраклясі. За цей час Марк відіграв за Ягеллонію вже 31 матч, у яких відзначився 15 голами та 8 асистами.

Така результативність привернула увагу іншого польського клубу Легії, яка зуміла домовитись із Дніпром-1 про повноцінний трансфер 27-річного форварда.

Гуаль ще має орендну угоду з Ягеллонією до кінця поточного сезону. Після чого 1 липня 2023-го року приєднається до свого нового клубу у Польщі.

Легія підписала контракт із Гуалем на три роки. За даними Transfermarkt, Марк перебрався у цей клуб на правах вільного агента. Контракт із дніпрянами у Гуаля був до 30 червня 2023 року.

Новий клуб Гуаля після 32-х турів йде на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 63 бали. Відставання від лідера сезону Ракува, який достроково став чемпіоном Польщі, складає 8 очок.

Нагадаємо, що саме на стадіоні Легії свої домашні матчі єврокубків проводив Шахтар. "Гірники" вимушено змінять прописку домашніх ігор через те, що Легія пробилась у кваліфікацію Ліги конференцій.

До слова. До переїзду у Дніпро-1 Гуаль виступав виключно у рідній Іспанії. Більшість своєї кар'єри так тинявся по орендах. Був у Севільї, Жироні, Сарагосі, Кастільї та Алькорконі. Якраз Алькоркон став його останнім клубом перед тим, як той підписав контракт із українським грандом.